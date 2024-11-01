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Haber Merkezi

İspanya, son zamanlarda oldukça zor günler geçiriyor.

Şiddetli fırtınalar, ülkenin hem güneyi hem de doğusunda etkisini gösterdi.

İspanya'ya bir yılda yağan yağış sadece 8 saatte düşerken, selden geriye ise enkaz kaldı.

155 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda insanın kayıp olduğu sel felaketi, arabaları dahi sürükledi.

BİRBİRİ ÜZERİNE YIĞILAN ONLARCA ARAÇ

Bölgeden gelen bir görüntü, selin bilançosunu gözler önüne serdi. Selden dolayı sürüklenen araçlar, bir bölgede yığın haline geldi.

O araçların üzerine çıkan kurtarma ekiplerinden birinin görüntüsü de yaşanan felaketin acı tablosunu gösteriyor.

Kurtarma ekipleri araçların üzerinde arama yaparken, bir caddenin komple sel nedeniyle sürüklenen araçlardan dolayı kapandığı da görüldü.

BİNLERCE İNSAN YARDIM İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bugün İspanya'da tatil olması nedeniyle Valensiya halkı, sokağa döküldü. Halk, fırtına mağdurlarına yardım etmek için yola çıktı.

Adeta insan selinin yaşandığı bölgede küreklerini veya süpürgelerini alan gönüllüler, selin vurduğu bölgelere ulaşmak için saatlerdir yürüyor.

1 YILDAKİ YAĞIŞ, 8 SAATTE DÜŞTÜ

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın, geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü açıkladı.

İspanyol basınına konuşan AEMET yetkilileri, "Normalde 1 yılda alınan yağış sadece 8 saatte düştü." ifadesini kullandı.

Yetkililer, en fazla zararı gören Paiporta, Utiel ve Chiva ilçelerinde metrekareye 491 litreyi bulan yağış düştüğünü vurguladı.

DÜKKANLARI YAĞMALAYANLAR TUTUKLANDI

Diğer yandan, bölgedeki felaketin ardından güvenlik sorunu öne çıkarken birçok yerde yağmalama vakaları görüldü.

İçişleri Bakanlığı, alışveriş merkezlerinde dükkanları yağmalamaya yeltenen 39 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bölgede güvenliğin yanı sıra su ve gıda krizi de yaşanıyor.

İçme suyu ve gıda yardımları için Valensiya'nın birçok ilçesinde, vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.