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    İspanya'da şiddetli yağış, sele neden oldu

    Ülkenin Alcanar sahil kasabası, kuvvetli fırtınanın yol açtığı selden etkilendi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 09:03
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    İspanya'da şiddetli yağış, sele neden oldu

    İspanya'da çarşamba günü etkili olan şiddetli yağmur, sel ve ardından ağır hasara yol açtı.

    Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle kuvvetlenen fırtına, özellikle Alcanar sahil kasabasında etkisini gösterdi.

    Su baskınları nedeniyle çok sayıda araç sürüklendi, bazıları trafikte mahsur kaldı.

    SEL FELAKETİNİN BOYUTU KAMERADA

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gece tekrar başlaması beklenen fırtına karşısında insanlardan son derece dikkatli olmalarını ve acil durum ekiplerinin önerilerinin dikkate alınmasını istedi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Alcanar'da birçok sokağın kısa sürede sele teslim olduğu görülüyor.

    İspanya'da şiddetli yağış, sele neden oldu ViDEO

    MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

    Acil durum görevlileri, araçlarda, evlerde ve kamp tesislerinde mahsur kalan onlarca kişiyi kurtardı.

    İki otel yaklaşık 20 kişiyi ağırlarken, bazıları da hazırlanan spor salonuna yerleştirildi.

    Şimdiye kadar can kaybı yaşanmazken, üç kişi hafif hipotermi belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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