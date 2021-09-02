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İspanya'da şiddetli yağış, sele neden oldu
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 09:01
- Güncelleme : 02.09.2021 - 09:03
İspanya'da çarşamba günü etkili olan şiddetli yağmur, sel ve ardından ağır hasara yol açtı.
Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle kuvvetlenen fırtına, özellikle Alcanar sahil kasabasında etkisini gösterdi.
Su baskınları nedeniyle çok sayıda araç sürüklendi, bazıları trafikte mahsur kaldı.
SEL FELAKETİNİN BOYUTU KAMERADA
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gece tekrar başlaması beklenen fırtına karşısında insanlardan son derece dikkatli olmalarını ve acil durum ekiplerinin önerilerinin dikkate alınmasını istedi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Alcanar'da birçok sokağın kısa sürede sele teslim olduğu görülüyor.
İspanya'da şiddetli yağış, sele neden oldu ViDEO
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Acil durum görevlileri, araçlarda, evlerde ve kamp tesislerinde mahsur kalan onlarca kişiyi kurtardı.
İki otel yaklaşık 20 kişiyi ağırlarken, bazıları da hazırlanan spor salonuna yerleştirildi.
Şimdiye kadar can kaybı yaşanmazken, üç kişi hafif hipotermi belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.