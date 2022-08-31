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- İspanya’da, tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı
İspanya’da, tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı
- 31.08.2022 - 12:19
- Güncelleme : 31.08.2022 - 12:46
İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi’ne bağlı Girona’da etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yeryüzüne düşen dolu tanelerinin, yaklaşık olarak 10 santimetre çapında olduğu belirlendi.
Büyük bir bu parçası, La Bisbal d'Emporda dün yaşanan yağış sırasında bir bebeğin başına çarptı. Hastaneye kaldırılan kız bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak birkaç saat sonra hayata gözlerini yumdu.
29 yaralı, hastaneye kaldırıldı
İHA’nın haberine göre; hayatı felç eden dolu fırtınası sırasında 29 kişinin ise yaralandığı ve tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Fırtına nedeniyle birçok araçta hasar meydana geldi.
Son 20 yılın en büyüğü
Katalonya meteoroloji uzmanları, son 20 yılda görülen en büyük dolu yağışının meydana geldiğini ifade etti.
Tarihte bilinen en ölümcül dolu fırtınası, 1888'de Hindistan'ın Moradabad kentinde yaşanmış ve portakal büyüklüğündeki buz parçaları nedeniyle yaklaşık 250 kişi hayatını kaybetmişti.