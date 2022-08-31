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    İspanya’da, tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı

    Girona’da da etkili olan dolu yağışında, tanelerin bir tenis topu kadar büyük olduğu görüldü. Dolu tanesi başına isabet eden bir kız bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.
    • 31.08.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 12:46
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    İspanya’da, tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı

    İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi’ne bağlı Girona’da etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    Yeryüzüne düşen dolu tanelerinin, yaklaşık olarak 10 santimetre çapında olduğu belirlendi.

    Büyük bir bu parçası, La Bisbal d'Emporda dün yaşanan yağış sırasında bir bebeğin başına çarptı. Hastaneye kaldırılan kız bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak birkaç saat sonra hayata gözlerini yumdu.

    29 yaralı, hastaneye kaldırıldı

    İHA’nın haberine göre; hayatı felç eden dolu fırtınası sırasında 29 kişinin ise yaralandığı ve tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

    Fırtına nedeniyle birçok araçta hasar meydana geldi.

    İspanya’da, tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı #1

    Son 20 yılın en büyüğü

    Katalonya meteoroloji uzmanları, son 20 yılda görülen en büyük dolu yağışının meydana geldiğini ifade etti.

    Tarihte bilinen en ölümcül dolu fırtınası, 1888'de Hindistan'ın Moradabad kentinde yaşanmış ve portakal büyüklüğündeki buz parçaları nedeniyle yaklaşık 250 kişi hayatını kaybetmişti.

    İspanya’da, tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı #2

    İspanya’da, tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı #3

    İspanya’da, tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı #4


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