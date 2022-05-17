İspanya'da iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 85 kişi yaralandı.

İspanya’nın Barselona kentine 14 kilometre uzaklıktaki Sant Boi de Llobregat'taki istasyonda bir yük treni ile banliyö treni çarpıştı.

Makinist öldü, 85 kişi yaralandı

Kazanın yerel saatle 18.00 sularında meydana geldiği ifade edilirken, kazada banliyö treninin makinistinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır toplam 85 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kazanın ardından banliyö trenin içinde bulunan yaklaşık 100 yolcunun tahliye edildiği açıklandı.

İspanya'da tren kazası meydana geldi: 1 ölü 85 yaralı - Video



Başbakan taziye mesajı yayınladı

Kazanın ardından bölgeyi ziyaret eden Katalan Bölge Başkan Yardımcısı Jordi Puignero, kazanın nedenine ilişkin derhal bir soruşturma başlatılacağını açıkladı.

İHA'nın haberine göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden makinistin ailesine taziyelerini iletti.







