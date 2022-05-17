Petrol
114.1
-0.04%
Euro
16.36
0.72%
Dolar
15.61
0.42%
Altın
918.75
0.00%
Borsa
2391
-1.18%
Bitcoin
476.720
-3.11%
BTXN Coin
13.34
-0.44%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    İspanya'da tren kazası meydana geldi: 1 ölü 85 yaralı

    İspanya'da iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 85 kişi yaralandı.
    • 17.05.2022 - 02:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İspanya'da tren kazası meydana geldi: 1 ölü 85 yaralı

    İspanya’nın Barselona kentine 14 kilometre uzaklıktaki Sant Boi de Llobregat'taki istasyonda bir yük treni ile banliyö treni çarpıştı.

    Makinist öldü, 85 kişi yaralandı

    Kazanın yerel saatle 18.00 sularında meydana geldiği ifade edilirken, kazada banliyö treninin makinistinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır toplam 85 kişinin de yaralandığı bildirildi.

    Kazanın ardından banliyö trenin içinde bulunan yaklaşık 100 yolcunun tahliye edildiği açıklandı.

    İspanya'da tren kazası meydana geldi: 1 ölü 85 yaralı - Video

    Başbakan taziye mesajı yayınladı

    Kazanın ardından bölgeyi ziyaret eden Katalan Bölge Başkan Yardımcısı Jordi Puignero, kazanın nedenine ilişkin derhal bir soruşturma başlatılacağını açıkladı.

    İHA'nın haberine göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden makinistin ailesine taziyelerini iletti.

    İspanya da tren kazası meydana geldi: 1 ölü 85 yaralı #1

    İspanya da tren kazası meydana geldi: 1 ölü 85 yaralı #2


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    19 Mayıs 2022 resmi tatil mi, okul var mı? 18 Mayıs yarım gün mü tatil?
    Eğitim

    19 Mayıs 2022 resmi tatil mi, okul var mı? 18 Mayıs yarım gün mü tatil?

    Adana'da yeni evlenen adam, eşi ve oğlu tarafından sopayla öldürüldü
    3. Sayfa

    Adana'da yeni evlenen adam, eşi ve oğlu tarafından sopayla öldürüldü

    Görüş Bildir