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    İspanya'da yasakları protesto eden göstericiler mağazaları yağmaladı

    Barselona kentinde göstericiler koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için sokağa döküldü
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 04:12
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 05:26
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    İspanya'da yasakları protesto eden göstericiler mağazaları yağmaladı

    İspanya'nın Barselona kentinde göstericiler, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için sokağa çıktı.

    Ortalığı yakıp yıkan göstericiler hükümet aleyhinde sloganlar attı.

    FRANSIZ MAĞAZASINI YAĞMALADILAR

    Sokağa dökülen göstericiler, mağazaları da yağmaladı. Özgürlük protestoları yapan grup, Fransız spor mağazasını yağmalayarak bisiklet ve spor ürünlerini çaldı.

    O anlar birinin cep telefonuna kaydettiği görüntülere yansıdı.

    İspanya'da yasakları protesto eden göstericiler mağazaları yağmaladı İZLE

    İspanya da yasakları protesto eden göstericiler mağazaları yağmaladı #1

    İspanya da yasakları protesto eden göstericiler mağazaları yağmaladı #2

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