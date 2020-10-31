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- İspanya'da yasakları protesto eden göstericiler mağazaları yağmaladı
İspanya'da yasakları protesto eden göstericiler mağazaları yağmaladı
Barselona kentinde göstericiler koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için sokağa döküldü
- Haber Merkezi
- 31.10.2020 - 04:12
- Güncelleme : 31.10.2020 - 05:26
İspanya'nın Barselona kentinde göstericiler, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için sokağa çıktı.
Ortalığı yakıp yıkan göstericiler hükümet aleyhinde sloganlar attı.
FRANSIZ MAĞAZASINI YAĞMALADILAR
Sokağa dökülen göstericiler, mağazaları da yağmaladı. Özgürlük protestoları yapan grup, Fransız spor mağazasını yağmalayarak bisiklet ve spor ürünlerini çaldı.
O anlar birinin cep telefonuna kaydettiği görüntülere yansıdı.
İspanya'da yasakları protesto eden göstericiler mağazaları yağmaladı İZLE