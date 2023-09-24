İspanya'daki boğa koşusunda 1 kişi öldü İspanya'da boğa koşusu sırasında boğanın saldırısına uğrayan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

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İHA

İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinde yer alan Pobla de Farnals adlı kasabada düzenlenen boğa koşusu etkinliğinde kan aktı.

Etkinlik sırasında bir boğanın boynuz darbelerine maruz kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Hastanede can verdi

Yetkililer hayatını kaybeden kişinin vücudunun 4 ayrı yerine aldığı darbeler nedeniyle akciğer ve karaciğerinden yaralandığını ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Pobla de Farnals kasabası yerel meclisi yaşanan bu üzücü olay sebebiyle kasabadaki boğa koşusu ve diğer tüm etkinliklerin askıya alınması yönünde karar aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)