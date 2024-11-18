İspanya'daki sel felaketinde bilanço açıklandı

AA

İspanya 29 Ekim'de, Valencia başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel felaketi ile sarsıldı.

Hem can kaybı hem de mal kaybının yaşandığı felakete ilişkin İspanya Tarım Sigorta Kuruluşları Birliği (Agroseguro), açıklamada bulundu.

TARIM SEKTÖRÜNDE TARİHİ ZARAR

İspanya Tarım Sigorta Kuruluşları Birliği (Agroseguro), şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketi ve fırtınanın tarım sektörüne tarihi zarar verdiğini bildirdi.

Agroseguro, selden dolayı 25 bin 500 hektarlık ekili tarım alanının zarar gördüğüne, 650 bin tonluk gıdanın çöpe gittiğine ve 10 binden fazla çiftçinin etkilendiğine dikkat çekti.

Açıklamada, hasarın 250 milyon euroluk tutarının sigortalanmış olduğu kaydetti.

ÜZÜM BAĞLARI VE SERALARINDA BÜYÜK HASAR

Selin en çok vurduğu Valencia bölgesindeki Çiftçiler Birliğinden (AVA-Asaja) yapılan açıklamada ise en büyük kaybın "yapısal" alanlarda yaşandığı ve bölgede yoğun bulunan narenciye dışındaki üzüm bağları ve çiçek seralarının da altüst olduğu duyuruldu.

Sigortasız çiftçilerin kayıpları da dahil 170 bin hektarlık tarım alanının zarar gördüğü bildirilen açıklamada, toplam kaybın 1 milyar avroyu aştığı aktarıldı.

ENDÜLÜS BÖLGESİNDE SON DURUM

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesi de sellerden etkilenen bir diğer nokta oldu.

Endülüs özerk yönetimindeki Almeria kentinin Tarım, Balıkçılık, Su ve Kırsal Kalkınma Müdürlüğü, Campo de Dalias bölgesindeki 400 hektarlık seraların tamamen yok olduğunu açıkladı.

Malaga'nın El Ejido ilçesi yerel yönetimi de tarım sektöründeki hasarın 158 milyon euro olduğunu tahmin ettiklerini, sadece seralardaki plastiklerin değişim maliyetinin 50 milyon avro olacağını bildirdi.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Küçük Çiftçiler ve Hayvancılık Sektörü Çalışanları Birliğinden "Eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıyayız" açıklamasında bulunuldu ve çiftliklerde 9 binden fazla hayvanın telef olduğu ve birçok arı kovanının sele kapıldığı aktarıldı.

Öte yandan, sel felaketinde 219'u Valencia'da olmak üzere toplam 227 kişi hayatını kaybederken 13 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.