İspanya'nın güneyinde yangınlar sürüyor: 1500'den fazla kişi tahliye edildi

Hem Türkiye'den hem de dünyadan yangın haberleri gelmeye devam ediyor...

Son olarak İspanya'nın güneyindeki Cadiz kentine bağlı turistik bir belde olan Tarifa'da yangın çıktı.

1500'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Endülüs özerk yönetim hükümetinin İçişleri, Sosyal Diyalog ve Kamu Yönetimi Bakanı Antonio Sanz, Tarifa'daki Torre la Pena II kamp alanında çıkan ve hızla yayılan yangınlar nedeniyle 1500'den fazla kişinin tahliye edildiğini, 5 bin kadar aracın da bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

"DURUMUN KRİTİK OLDUĞU" BİLDİRİLDİ

İspanyol basınına bilgi veren Sanz, "zor ve çok yoğun bir gece geçirildiğini, durumun kritik olduğunu" belirterek, yangın söndürme çalışmalarına 17 uçak ve helikopterin katıldığını bildirdi.

Diğer yandan ülkenin kuzeyindeki Navarra bölgesinde dün başlayan orman yangınının söndürülmesi için de kara ve havadan çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

PORTEKİZ DE ALARM DURUMUNDA

Aşırı sıcaklardan dolayı 3 Ağustos'tan bu yana alarm durumunda olan Portekiz'in kuzeyindeki Vila Real bölgesinde üç gündür devam eden orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı.

Portekiz devlet televizyonu RTP'ye konuşan coğrafya uzmanı Jose Alberto Rio Fernandes, "Bu yıl içinde yaklaşık 42 bin hektarlık ormanlık alan yandı. Geçen yıl aynı döneme göre kıyasladığımızda 8 kat daha fazla." dedi.

Bu arada yangın söndürme çalışmalarında hava araçlarındaki yetersizlik ülkede tartışma konusu oldu.

İBER YARIMADASI'NDA SICAK HAVA DALGASI ETKİLİ OLUYOR

Hava Kuvvetlerinin mevcut durumda yangın söndürme çalışmalarında Sivil Koruma'nın bünyesinde konuşlandırabileceği 3 uçak ve 7 helikopteri olduğu ancak hükümetin kırsal yangınlarla mücadelede kullanılması için gerekli parçaları satın almamasından dolayı bu hava araçlarının aktif duruma geçmediği Portekiz ulusal basınında öne çıkarıldı.

İber Yarımadası'nda etkili olan ve 42 dereceye ulaşan yeni sıcak hava dalgasının yarından itibaren etkisini yitirmeye başlaması bekleniyor.