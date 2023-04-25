İspanyol polisi, uyuşturucu taşıyan tekneyi takip etti Mallorca adası yakınlarında içinde 3 şüphelinin bulunduğu uyuşturucu yüklü tekneyi tespit eden İspanyol polisi, takibe başladı. Operasyon adım adım kameraya yansırken, polisin bin 200 kilo uyuşturucuya el koyduğu öğrenildi.

DHA İspanya'da kamu güvenliğini sağlamaktan sorumlu askeri kolluk kuvveti Guardia Civil, Mallorca adası yakınlarında bir teknenin hızla ilerlediğini tespit etti. Kuzey Afrika’dan yola çıkan teknenin uyuşturucu madde içeren çok sayıda paket taşıdığını belirleyen İspanyol polisi, tekneyi durdurdu. 3 şüpheli yakalandı Tekneye yapılan operasyonda bin 200 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. İspanya emniyeti de operasyona ilişkin görüntüleri yayınladı. Polisin operasyonu kamerada Görüntülerde, şüphelilerin kontrolündeki teknenin hızla sahile doğru hareket ettiği, polisin ise takip ettiği anlar yer aldı. Daha sonra şüphelilerin kumsala ayak bastığı ve koşarak kaçmaya çalıştığı polis kamerasına yansıdı.