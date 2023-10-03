İspanyol yazar kendisi için cenaze töreni düzenledi

İspanya'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
63 yaşındaki yazar Victor Amela, yaşarken ölmenin tecrübesini yaşamak istedi.
Kendi mezarını kazan Amela, tabutunu sipariş ederek ailesiyle vedalaştı.
Kendisine cenaze töreni düzenledi
Amela daha sonra ise kendisine bir cenaze töreni düzenledi.
İspanyol yazar, ayini yürütmek için bir rahibi bile getirtti ve sevdiklerinden övgüler okumalarını istedi.
Yaşananların ardından İspanyol basınına konuşan Amela, duygularını aktardı.
"Orada daha uzun süre kalabilmeyi dilerdim"
Amela, İspanyol TV programı Horizonte'ye şunları söyledi:
"Arkadaşlarım beni şımarttı. Harikaydı ve çok keyif aldım. "Beni örttüklerinde ve karanlıkta kaldığımda, tabutun üzerine kürek dolusu toprağın düştüğünü duyabiliyordum. Bir an paniğe kapıldım. Ama geldi ve gitti. Sonra rahatlamaya ve bunun tadını çıkarmaya başladım. Orada daha uzun süre kalabilmeyi dilerdim."
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