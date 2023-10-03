İspanyol yazar kendisi için cenaze töreni düzenledi İspanya'da yaşayan 63 yaşındaki yazar Victor Amela, kendisi için bir cenaze töreni düzenledi. Amela törende tabuta girmeyi de ihmal etmedi.

ensonhaber.com

İspanya'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

63 yaşındaki yazar Victor Amela, yaşarken ölmenin tecrübesini yaşamak istedi.

Kendi mezarını kazan Amela, tabutunu sipariş ederek ailesiyle vedalaştı.

Kendisine cenaze töreni düzenledi

Amela daha sonra ise kendisine bir cenaze töreni düzenledi.

İspanyol yazar, ayini yürütmek için bir rahibi bile getirtti ve sevdiklerinden övgüler okumalarını istedi.

Yaşananların ardından İspanyol basınına konuşan Amela, duygularını aktardı.

"Orada daha uzun süre kalabilmeyi dilerdim"

Amela, İspanyol TV programı Horizonte'ye şunları söyledi: