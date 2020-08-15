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    İspanyollar'ın bakışları arasında karaya çıkan mülteciler

    İspanya'da, lastik botlarla bir anda karaya çıkan mülteci grubu, sahilde güneşlenen İspanyolları şaşkına çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 18:31
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    İspanyollar'ın bakışları arasında karaya çıkan mülteciler

    Orta Doğu ve Afrika'dan Avrupa'ya göç artarak devam ediyor.

    Daha çok deniz yolunu kullanan mülteciler, yoğunlukla Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken, bu güzergahta Yunanistan'ın katı tutumu nedeniyle farklı yollar da kullanılıyor.

    Afrika üzerinden ise Fas, Cezair gibi Kuzey Afrika ülkelerinden lastik botlara atlayan göçmenler, Güney Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışıyor.

    İspanyolların şaşkın bakışları arasında karaya çıkan mülteciler VİDEO

    GÜNEŞLENEN İSPANYOLLAR ŞAŞKIN ŞAŞKIN BAKTI

    Tehlikeli yolculuğa çıkan bir grup mülteci de bugün İspanya'nın Almeria şehrinde, sahilde güneşlenen İspanyollar'ın şaşkın bakışları arasında karaya çıktı.

    O anlarda sahilde bulunanlar tarafından görüntülenen olayda, bir lastik botla beliren mülteciler, karaya çıkar çıkmaz kalabalıktan uzaklaşmaya çalışırken, şaşkın kalabalık da onları daha iyi görebilmek için gruba yaklaşmaya çalıştı.

    İspanyollar ın bakışları arasında karaya çıkan mülteciler #1

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