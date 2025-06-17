Israel Katz'dan yeni iddia: Bugün Tahran'da çok önemli hedefleri vuracağız

İHA

İran ile İsrail arasında gerilim her geçen gün artarken İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yeni bir iddia ortaya attı.

İran'ın İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırısı sonrası Katz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"TAHRAN'DA ÇOK ÖNEMLİ HEDEFLERİ VURACAĞIZ"

Bakan Katz, İsrail Hava Kuvvetleri'nin bugün Tahran'da "çok önemli hedefleri, stratejik hedefleri, rejim ve altyapı hedeflerini" vuracağını ifade etti.

Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yakındaki halka tahliye uyarısı yapacağını belirtti.

"10'DAN FAZLA NÜKLEER HEDEF" BULUNDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Katz, İran'ın yeraltı nükleer tesisi Fordow'un "kesinlikle ele alınacak bir konu" olduğunu vurguladı.

Katz, Tahran'da "10'dan fazla nükleer hedef" bulunduğunu öne sürdü.