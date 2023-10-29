İsrail, 24 saat içinde Gazze'deki 450 hedefi vurdu

DHA
Dünya, 23 gündür bir vahşete tanıklık ediyor.
İsrail’in abluka altına aldığı Gazze’de soykırım devam ederken, her yeni günde dehşet görüntüler sosyal medyaya düşüyor.
Sağlık sisteminin yerle bir olduğu Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor.
İsrail ordusu haftalardır 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’yi gece gündüz bombalıyor.
24 saatte 450'den fazla hedef vuruldu
İsrail Hava Kuvvetleri saldırılarına ilişkin bir açıklama daha yaptı.
Yapılan açıklamada, şu cümleler kullanıldı;
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları son 24 saatte Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 450'den fazla askeri hedefi vurdu. Saldırılan hedefler arasında terör örgütünün askeri karargahları, gözlem noktaları, tanksavar atış mevzileri de bulunuyor.
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