İsrail, 24 saat içinde Gazze'deki 450 hedefi vurdu Hava kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Hamas'a ait 450'den fazla hedefe 1 gün içerisinde saldırı gerçekleştirildi.

DHA

Dünya, 23 gündür bir vahşete tanıklık ediyor.

İsrail’in abluka altına aldığı Gazze’de soykırım devam ederken, her yeni günde dehşet görüntüler sosyal medyaya düşüyor.

Sağlık sisteminin yerle bir olduğu Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor.

İsrail ordusu haftalardır 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’yi gece gündüz bombalıyor.

24 saatte 450'den fazla hedef vuruldu

İsrail Hava Kuvvetleri saldırılarına ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Yapılan açıklamada, şu cümleler kullanıldı;

Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları son 24 saatte Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 450'den fazla askeri hedefi vurdu. Saldırılan hedefler arasında terör örgütünün askeri karargahları, gözlem noktaları, tanksavar atış mevzileri de bulunuyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)