İsrail 24 saatte Gazze'de 600 hedefi vurdu Kara operasyonlarının genişlediğini vurgulayan İsrail ordusu, son 1 gün içerisinde de Gazze'de 600 hedefin vurulduğunu aktardı.

DHA

Dünya, 24 gündür bir vahşete tanıklık ediyor.

İsrail’in abluka altına aldığı Gazze’de soykırım devam ederken, her yeni günde dehşet görüntüler sosyal medyaya düşüyor.

Sağlık sisteminin yerle bir olduğu Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor.

İsrail ordusu, haftalardır 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’yi gece gündüz bombalıyor.

24 saatte 600 hedef vuruldu

İsrail Hava Kuvvetleri, saldırılara ilişkin bir açıklama daha yaptı.

O açıklamada, “IDF askerleri, Gazze Şeridi'ndeki ‘Ezher’ Üniversitesi bölgesinde silahlı teröristleri ve bir tanksavar füzesinin fırlatılmak üzere olduğunu tespit etti. Savaş uçağı bölgeye yönlendirildi. Aralarında silah depoları, Hamas militanlarının saklanma ve toplanma yerleri ile tanksavar mevzilerinin de bulunduğu yaklaşık 600 hedef vuruldu.” denildi.

Kara operasyonları genişliyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nin kuzeyinde kara operasyonları da düzenliyor.

IDF’ten yapılan açıklamada, “IDF güçleri Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarını genişletmeye devam ediyor. IDF askerleri, gece boyunca Hamas teröristlerini ortadan kaldırdı, terörist altyapı ve askeri yerleşkeleri imha etti.” ifadeleri kullanıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)