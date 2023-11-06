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İsrail 31 gündür Gazze'yi bombalıyor! Can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor

İsrail 31 gündür Gazze'yi bombalıyor! Can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor 7 Ekim'de başlayan ve tüm şiddetiyle devam eden İsrail-Filistin savaşında, siviller hedef oluyor. Hastaneler, cami ve kiliseler, gece-gündüz demeden bombardımana uğruyor.