Orta Doğu'da kan durmak bilmiyor.
İsrail, yıllardır abluka altındaki Gazze'ye havadan, karadan ve denizden saldırıyor.
Özellikle sivillerin olduğu bölgeler hedef oluyor.
İsrail gece-gündüz demeden saldırıyor
7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta, insanlık dramına yol açan görüntüler ortaya çıkıyor.
Çocuklar, kadınlar başta olmak üzere savunmasız olan halk, gece-gündüz demeden saldırılara uğruyor.
16 hastane yok edildi
Bu süreçte İsrail ordusu, binlerce yaralıların yetersiz imkanlarla tedavi edildiği hastaneleri, sivillerin sığındığı cami ve kiliseleri de yok ediyor.
Öyle ki savaş süresince tam 16 hastane vuruldu.
Gazze 1 aydır bombardıman altında
Bugün ise savaşta 31'inci güne girildi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan teslim alındı.
Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, evlatlarını kaybeden ailelerin gözyaşları 1 aydır dinmiyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış