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    İsrail: ABD’nin Shireen Abu Akleh soruşturması hata

    İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Adalet Bakanlığı'nın Filistin asıllı Amerikalı muhabir Shireen Abu Akleh’in ölümüyle ilgili soruşturma açmasını hata olarak nitelendirdi.
    • 15.11.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 17:52
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    İsrail: ABD’nin Shireen Abu Akleh soruşturması hata

    Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh, geçtiğimiz mayıs ayında işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırısına ilişkin haber yaptığı sırada İsrail güçlerinin ateşi ile hayatını kaybetmişti.

    Dünyayı ayağa kaldıran bu olayın ardından ABD Adalet Bakanlığı, Filistin asıllı Amerikalı muhabir Shireen Abu Akleh’in ölümüyle ilgili soruşturma açmıştı.

    İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "ABD'nin soruşturma kararı bir hata"

    DHA'nın haberine göre İsrail Savunma Bakanı Gantz, konuyla ilgili açıklamasında, “ABD Adalet Bakanlığı'nın Shireen Abu Akleh'in trajik ölümüyle ilgili soruşturma yürütme kararı bir hatadır. IDF, ayrıntıların paylaşıldığı, Amerikalı yetkililere sunulan profesyonel ve bağımsız bir soruşturma yürüttü. ABD temsilcilerine IDF askerlerinin yanında olduğumuza, dış soruşturmayla iş birliği yapmayacağımıza ve iç soruşturmalara müdahaleye izin vermeyeceğimize dair bir mesaj ilettim.” ifadelerini kullandı.

    İsrail: ABD’nin Shireen Abu Akleh soruşturması hata #1

    İsrail: ABD’nin Shireen Abu Akleh soruşturması hata #2


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