İsrail, ABD'yi uyardı: İran'ın füze tatbikatı saldırı hazırlığı olabilir

İran'ın İsrail ve ABD ile arasındaki tansiyon, 12 gün süren bir çatışmaya patlak vermiş ve İran'ın nükleer tesislerinden birinin vurulmasıyla düşmüşken, zamanla tekrar artıyor.

İSRAİL OLASI BİR İRAN SALDIRISINDAN ENDİŞELİ

ABD merkezli Axios internet sitesine konuşan konuya vakıf üç İsrailli ve ABD’li kaynağa göre, İsrail, İran’ın kendilerine saldırabileceğini değerlendiriyor.

Kaynaklardan biri, İsrail istihbaratının yaklaşık altı hafta önce de İran'daki füze hareketliliğine ilişkin benzer endişeleri dile getirdiğini ancak o dönemde herhangi bir gelişme yaşanmadığını ifade etti.

"KİMSE RİSK ALMAK İSTEMİYOR"

Aynı kaynak, "İran'dan saldırı ihtimali yüzde 50'nin altında ancak kimse bunun yalnızca bir tatbikat olduğunu söyleyip risk almak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli kaynaklara göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 20 Aralık'ta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi yaparak, İran'ın başlattığı füze tatbikatından duyulan endişeyi iletti.

ABD İSRAİL'DEN FARKLI DÜŞÜNÜYOR

ABD'li yetkili ise ABD istihbaratının şu aşamada İran'dan saldırıya işaret eden herhangi bir emare tespit etmediğini ifade etti.

Kaynaklar, İsrail ile İran arasında olası bir savaşın, tarafların birbirlerinin saldırıya hazırlandığını düşünerek önleyici adımlar atması sonucu yanlış bir hesaplamayla başlayabileceğine dikkat çekti.

NETANYAHU, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 29 Aralık'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Miami'de görüşmesi bekleniyor. Netanyahu'nun Trump ile görüşmesinde, İran'a yönelik yeni bir saldırı için planlar sunacağı iddia edilmişti.