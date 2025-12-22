Ukrayna: Rus ordusuna ait savaş uçaklarını vurduk

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İki ülke arasında barışa yönelik çalışmalar yoğunken cepheden, operasyon ve saldırı haberleri gelmeye devam ediyor.

RUS SAVAŞ UÇAKLARINA ÖZEL OPERASYON

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün (GUR) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'daki Lipetsk bölgesine bağlı Lipetsk kenti yakınlarında yer alan hava üssünde konuşlu Su-27 ve Su-30 tipi savaş uçaklarının, düzenlenen 'özel operasyonla' vurulduğu belirtildi.

"PLANLAMASI İKİ HAFTA SÜRDÜ"

Hedef alınan iki savaş uçağının yandığı ileri sürülen açıklamada, "Kuyruk numaraları 12 ve 82 olan Su-27 ve Su-30 uçakları, dikkatli hazırlık, soğukkanlılık ve profesyonellik sayesinde yakıldı. Lipetsk yakınlarındaki havaalanında özel operasyonun planlanması iki hafta sürdü." ifadeleri kullanıldı.

UÇAKLARIN TOPLAM MALİYETİ 100 MİLYON DOLAR OLABİLİR

Açıklamada, imha edildiği öne sürülen iki uçağın toplam maliyetinin yaklaşık 100 milyon dolar "olabileceği" kaydedildi.

GUR, uçaklara yönelik saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

RUS ORDUSU 86 İHA İLE SALDIRI DÜZENLEDİ

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Rus ordusu, gece saatlerinde 86 insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna'ya saldırı düzenledi.

Hava savunma kuvvetlerince 58 İHA etkisiz hale getirilirken, diğer İHA'lar ülkenin 12 farklı noktasına isabet etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rusya'nın, Odessa kentine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırı nedeniyle kentteki enerji altyapısının hasar gördüğü aktarılan açıklamada, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın, Dnipropetrovsk bölgesinde sivil altyapıları hedef aldığı kaydedildi.