İsrail ablukası altındaki Gazze'de su tükendi UNICEF, Gazze'de suyun tükendiğini, aile ve çocukların kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

AA & Ensonhaber

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor.

İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2778 kişi hayatını kaybederken Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1309 İsrailli yaşamını yitirdi.

Gazze'de su tükendi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de suyun tükendiğini, aile ve çocukların kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var" ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) da önceki gün yaptığı açıklamada Gazze'ye yakıt girdiğine ilişkin haberleri yalanladı.

UNRWA'dan bir yetkili, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ne yakıt, ne yiyecek, ne de su girişi olduğunu, hiçbir tedarik maddesinin kente girmediğini belirtti.