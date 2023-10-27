İsrail, Al Jazeera muhabiri Akile'nin anıtını yıktı Filistinli gazetecinin anıtı, İsrail güçlerine ait buldozerlerle yıkıldı. Ebu Akile anısına dikilen anıt, ikinci kez yıkılmış oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail güçlerinin öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Filistinli Şirin Ebu Akile'nin anıtı hedef oldu.

Cenin Mülteci Kampı girişindeki anıt, İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan söz konusu kente baskın düzenledi.

Anıtı buldozerlerle yıktılar

Buldozerler, kamp girişinde bulunan gazeteci Ebu Akile anısına dikilen anıtı yıktı.

Filistinli gazetecinin ölümünün birinci yılında, olayın yaşandığı yerde 11 Mayıs 2023'te dikilen anıt, o tarihten itibaren ikinci kez yıkılmış oldu.

Cenin baskınını takip ederken öldürüldü

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs 2022'de Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ölümü bir yılı geçti: Yaptırım yok

Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’nin görevi sırasında İsrail askerlerince öldürülmesinin üzerinden bir yıldan fazla bir geçerken, bu süre içinde Ebu Akile’nin öldürülmesine karşılık uluslararası toplum nezdinde İsrail’e herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Filistin ve ABD vatandaşlığı bulunan gazetecinin öldürülmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan sivil kayıplar konusunda uluslararası toplum nezdinde en fazla tepki çeken olaylardan biri oldu.

İsrail askerleri öldürdü

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile, geçen yıl 11 Mayıs’ta sabah erken saatlerde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurularak öldürüldü.

Naaşını taşıyan kalabalığa saldırdılar

İsrail güçleri, ayrıca Ebu Akile'nin son yolculuğuna uğurlandığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen cenaze töreni sırasında kalabalığa saldırdı ve naaşın taşındığı tabut yere düşme tehlikesi geçirdi.

Televizyonlarda canlı yayınlanan ve sosyal medyada geniş yer bulan bu görüntüler izleyenleri hayretler içinde bırakırken, İsrail polisinin cenazeye saygısızlığı gündem oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)