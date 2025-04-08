İsrail askerleri, 70 yaşındaki Filistinliyi döverek öldürdü

AA & Ensonhaber

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail ordusunun Beytüllahim’in batısında yer alan Vadi Fukin beldesinde bir evi yıktığı sırada, bölgede yaşayan Filistinliler yıkıma tepki gösterdi. Ancak İsrail askerleri, bu protestolara cop ve dipçiklerle karşılık verdi.

Olay sırasında 70 yaşındaki Gazi Bedir Manasara'nın da aralarında bulunduğu en az altı Filistinli sert müdahaleyle yaralandı. Manasara, aldığı ağır darbeler sonucu felç geçirdi ve tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. O anlara ait şiddet dolu görüntüler ise kısa sürede sosyal medya ve basında geniş yankı buldu.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait yapıları yıkma politikası hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 7 konut, bir düğün salonu ve tarımsal amaçla kullanılan bir yapı yıkıldı. Bu yıkımlar arasında Vadi Fukin’de İssam Basim Manasara’ya ait 150 metrekarelik ev de bulunuyordu.

ŞİDDETİN GÖLGESİNDE BİR HAYAT

İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki baskı ve saldırılarda da ciddi bir artış yaşanıyor. Bu süreçte İsrail askerleri ve yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırılarda, 171’i çocuk olmak üzere toplamda 946 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, çoğunlukla "inşa ruhsatı" bahanesiyle Filistinlilere ait yapıları hedef alıyor. Ancak bölge halkı, İsrail makamlarının bu ruhsatları sistematik olarak vermediğini ve yıkımların yerinden etme politikasının bir parçası olduğunu savunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşimleriyle Mücadele Komitesi’nin verilerine göre, yalnızca Ocak ayında 74 meskun ev, 4 boş ev ve 29 tarımsal yapı dahil olmak üzere toplam 126 yapı yıkıldı ya da baskına uğradı.