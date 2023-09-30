İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da bir araca açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğü, diğerinin yaralandığı belirtildi.

AA

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire'ye bağlı Et-Tavil Dağı bölgesinde inşa edilen Psagot Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bir araca ateş açtı.

Bir Filistinli öldürüldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda Muhammed Cibril Rummane'nin hayatını kaybettiğini, bir Filistinlinin ise bedeninin alt kısmından hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Psagot yakınlarındaki askeri bir noktaya molotofkokteyli attığı iddia edilen 2 gence ateş açılarak "etkisiz hale getirildikleri" ifade edildi.

Batı Şeria'da İsrail şiddeti

İşgal altındaki Batı Şeria, uzun zamandır, İsrail askerlerinin baskınlarına ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına tanık oluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)