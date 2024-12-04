İsrail askerleri, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

AA

İsrail ordusu, bir yılı aşkındır Gazze topraklarında sürdürdüğü katliama devam ediyor.

Binlerce canı öldüren İsrail ordusu, işgal ettikleri Batı Şeria topraklarında ise Filistinli masumlara zulmediyor.

Birçok kez Batı Şeria'nın farklı noktalarını işgal eden İsrail askerleri, bu defa Filistinli sivillerin evlerini bastı.

Baskınlarda çok sayıda kişinin sebepsiz yere gözaltına alındığı bildirildi.

22 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDILAR

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, konuya ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, İsrail askerlerinin dün akşamdan bu yana Kalkilya, Tubas, Nablus, El-Halil, Beytüllahim ve Ramallah kentlerine baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, aralarında iki çocuk, bir kadın ve eski tutukluların da olduğu 22 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

DARP VE TEHDİDE MARUZ KALDILAR

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği paylaşıldı.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 803 Filistinli hayatını kaybetti.