İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci yaraladı İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hastaneye kaldırıldı.

AA

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Amman Caddesi'nde İsrail askerleriyle çıkan olaylarda, Filistinli bir gencin gerçek mermiyle ayağından yaralandığı belirtildi.

Gencin tedavi için hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail güçleri baskın düzenledi

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin bilgi aldığı görgü tanıkları buldozerlerin eşlik ettiği çok sayıda İsrail gücünün Yahudi yerleşimcilere koruma sağlamak için Nablus'taki 'Yusuf Makamı' olarak bilinen yere baskın düzenlediğini; daha sonra askerler ile Filistinliler arasında çatışma çıktığını söylemişti.

İsrail askerlerinin gerçek ve kauçuk kaplı mermiler ile göz yaşartıcı gaz kullandığı olaylarda Filistinli gençlerin de yolları kapattığı, taş ve molotofkokteyli attığı belirtilmişti.

Nablus'ta ayrıca askeri bir aracın geçişi sırada infilak eden patlayıcı nedeniyle 2 İsrail askeri de yaralanmış; olayın sorumluluğunu İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı Nablus Tugayı üstlenmişti.