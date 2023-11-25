İsrail askerleri, Filistinli mahkumların tutulduğu hapishanenin çevresine saldırdı: 2 yaralı İsrail askerlerinin, Batı Şeria’da bulunan ve Filistinli mahkumların tutulduğu Ofer Hapishanesi’nin çevresinde bekleyen Filistinlilere gerçek mermilerle saldırması sonucu 2 kişi yaralandı.

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İHA

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası anlaşmasında 2. grupların serbest bırakılması beklenirken, İsrail askerleri saldırılarına devam ediyor.

2 Filistinli yaralandı

Batı Şeria’da bulunan ve Filistinli mahkumların tutulduğu Ofer Hapishanesi’nin çevresinde bekleyen Filistinlilere, İsrail güçleri gerçek mermilerle saldırdı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

El halil ve Nablus'ta da Filistinlilere saldırıldı

Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Ummar köyünde ve Nablus şehri yakınlarındaki Burka kasabasında da yaralananların olduğu ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)