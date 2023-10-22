İsrail askerleri Gazze sınırında pusuya düşürüldü: 1 ölü 3 yaralı Gazze sınırını geçen İsrail askerlerinin düşürüldüğü pusuda 1 İsrail askeri hayatını kaybederken 3 İsrail askeri de yaralandı.

İHA

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar, 7 Ekim'den bu yana şiddetini her geçen gün artırarak devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de sınırını birkaç metre geçen İsrail askerlerini pusuya düşürdüklerini ve geri püskürttüklerini açıkladı.

"Savaşçılar içeri sızan güçle cesurca çatışmaya girdi"

Açıklamada Gazze'deki Han Yunus yakınında İsrail güçlerinin sınırı birkaç metre geçtiği belirtilerek İsrail’e ait 1 tankın ve 2 buldozerin imha edildiği ifade edildi, "Savaşçılar içeri sızan güçle cesurca çatışmaya girdi ve üslerine güvenli bir şekilde geri döndüler" denildi.

İsrail'den açıklama

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise erken saatlerde Gazze sınırında İsrail askerlerine düzenlenen saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği ve 3 askerin de yaralandığı ifade edildi.

1 İsrail tankına ve 1 istihkam aracına tanksavar füze ile saldırı düzenlendiği belirtilerek saldırıya karşılık tankların Gazze tarafına atış yaptığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bölgedeki askerlerin kayıp İsraillilerin cesetlerini aradıkları aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)