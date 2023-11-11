İsrail askerleri gözaltına aldığı Filistinliyi canlı kalkan olarak kullandı İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinliyi canlı kalkan olarak kullandığı görüntüye tepki yağdı.

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AA & Ensonhaber

İsrail askerlerinin Filistinlilere uyguladığı zulüm son bulmuyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail askeri araçları ve askerleri, Batı Şeria'da gözaltına alınan, yerde oturan gözleri bağlı bir Filistinlinin arkasında siper aldı ve askerlerden biri silahını Filistinli gruba doğrulttu.

Filistinli aktivistler söz konusu görüntüyü sosyal medya hesaplarında paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Görgü tanıkları da olayın bu sabah erken saatlerde El Halil yakınlarındaki El-Fevvar Mülteci Kampı'nda gerçekleştiğini söyledi.

Kampa baskın yapıldı

Tanıkların ifadesine göre İsrail ordusu kampa baskın yaparak çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktı.