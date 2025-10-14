İsrail ateşkesi ihlal ediyor: Refah Sınır Kapısı kapalı kalacak

İsrail medyası, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Refah Sınır Kapısı’nın yarın açılmayacağını duyurdu.

Times Of Israel’in haberine göre, Gazze Şeridi’nden Mısır’a geçişi sağlayan kapı, İsrail tarafından kapalı tutulacak. İsrail yetkilileri, bu kararı Hamas’ın elinde bulunan ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin tesliminde yaşanan gecikmeye bağladı.

GAZZE'DEKİ YIKIM CESETLERİN BULUNMASINI ZORLAŞTIRIYOR

İsrailli esirlere ait cesetlerin yerlerinin belli olmaması nedeniyle teslimi gecikirken, İsrail'in bu duruma karşılık Refah Sınır Kapısı'nı açmayarak Hamas'a "yaptırım uyguladığı" ifade edildi.

İsrail'in söz konusu yaptırımlar kapsamında, Gazze'ye yardımları da sınırlandıracağı kaydedildi.

4 ESİRİN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

Hamas, esir takası kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin cenazesini Pazartesi günü Kızılhaç'a teslim etti.

İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesini sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırıldı.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girdi.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklandı.