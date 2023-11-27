İsrail Başbakanı Netanyahu: Aranın ardından tüm gücümüzle saldıracağız Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile insani duraklama ile ilgili olarak dün telefonda görüştü. Biden, insani aranın uzatılmasına değinirken Netanyahu, bu aradan sonra Hamas'a tüm güçleriyle saldıracaklarını belirtti.

DHA

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verildi.

Taraflar arasında varılan mutabakatın uzatılması için ise görüşmeler sürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün rehinelerin serbest bırakılması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı;

"Duraklamayı destekleme konusunda gösterdikleri kararlılığı takdirle karşılıyorum"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel-Fattah El-Sisi'ye bu anlaşmaya varılmasında gösterdikleri kritik liderlik ve ortaklık için teşekkür ediyorum. Ayrıca Başbakan Netanyahu ve hükümetinin, bu anlaşmanın tam olarak uygulanabilmesi ve Gazze'deki masum Filistinli ailelerin acılarını hafifletmek üzere ilave insani yardımın sağlanabilmesi için uzatılmış bir duraklamayı destekleme konusunda gösterdikleri kararlılığı takdirle karşılıyorum.

"Bu anlaşmanın tüm yönleriyle tam olarak uygulanması önemlidir"

Bu liderlerin her biriyle konuşmayı ve bu anlaşmanın bütünüyle uygulanmasını sağlamaya çalışırken yakın temas halinde kalmayı dört gözle bekliyorum. Bu anlaşmanın tüm yönleriyle tam olarak uygulanması önemlidir.

İsrail, aranın ardından tüm gücüyle saldıracak

Joe Biden ile telefon görüşmesini değerlendiren Netanyahu, insani duraklamanın sona ermesiyle birlikte tüm güçleri ile Hamas’a saldıracaklarını ve Gazze’nin eski haline döneceğini ABD Başkanı’na ilettiğini vurguladı.

Netanyahu, rehinelerle ilgili olarak, “Her gün ilave 10 rehinenin serbest bırakılmasının mümkün olduğunu söyleyen bir taslak olduğunu da söylemek isterim. Bu memnuniyetle karşılanacaktır.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)