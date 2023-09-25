İsrail Başbakanı Netanyahu: BM konuşmam Suudi Arabistan'da canlı yayınlandı Birleşmiş Milletler kürsüsünden mesajlar veren Netanyahu, konuşmasının Suudi Arabistan tarafından canlı yayınla aktarıldığını söyledi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuştu.

Konuşmasında Netanyahu, "Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz. İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki barış yeni bir Orta Doğu oluşturacak." dedi.

Netanyahu'nun konuşmasının, Suudi Arabistan'da canlı yayınlandığı ortaya çıktı.

Suudi Arabistan, konuşmasını canlı yayınladı

Jerusalem Post'un haberine göre, İsrailli lider, New York'tan ayrılmadan önce, Suudi Arabistan'ın eşi benzeri görülmemiş bir hareketle BM konuşmasını yayınladığını söyledi:

BM'deki konuşma sadece Amerikan haber ağlarında değil, bu kez Suudi Arabistan'da da benzeri görülmemiş bir şekilde canlı yayınlandı. Yeni yıl için iyi bir işaret.

Selman: Müzakereler devam ediyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD merkezli Fox televizyonuna verdiği demeçte, "Devam eden iyi bir müzakeremiz var. Nereye varacağını göreceğiz." demişti.

Filistin meselesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Selman, "O kısmı çözmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

ABD öncülük ediyor

ABD, Suudi Arabistan ve İsrail, Washington'ın Riyad'a güvenlik garantileri sunacağı, Suudilerin İsrail ile ilişkileri normalleştireceği ve İsrail'in bir Filistin devleti olasılığını korumaya yönelik eylemlerde bulunacağı müzakereler kapsamında diyalog halinde bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta, sürecin Filistin meselesi de dahil olmak üzere ayrıntılarla dolu olması nedeniyle "zorlayıcı" olmaya devam ettiğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin güvenliğini tehlikeye düşürecek hiçbir adım atmayacağını vurguluyor.