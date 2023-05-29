İsrail Başbakanı Netanyahu: Erdoğan'a yeniden seçildiği için tebrikler Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kutlama mesajı yayınladı. İsrail Başbakanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini umduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Netanyahu'nun kutlama mesajı, Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından geldi. İsrail Başbakanlığı'na ait sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın yeniden seçilmesine ilişkin mesaj paylaşıldı. "Erdoğan'a yeniden seçildiği için tebrikler" Mesajda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçildiği için tebrikler." denilerek şu ifade kullanıldı: Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin iki ülkenin yararına gelişmeye devam etmesi dileğiyle. Paylaşımda ayrıca, Türkiye ve İsrail bayraklarının sembollerine yer verildi. Gözden Kaçmasın Kiryakos Miçotakis, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'la görüşmek istiyor Haberin Detayları Brezilya'da İşçi Davası Partisi'nin Erdoğan mesajı: Emperyalizm yenildi Haberin Detayları