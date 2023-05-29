Kiryakos Miçotakis, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'la görüşmek istiyor Gelecek ay yapılacak seçimlere hazırlanan Miçotakis, "Erdoğan'ı tebrik edeceğim" dedi. Miçotakis, Yunanistan'da tekrar seçilmesi halinde NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile bir araya gelmek istediğini söyledi.

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Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hiçbir parti, tek başına iktidara gelecek çoğunluğu sağlayamadı.

Seçimlerin ardından hükümet kurulamayınca Yunan Sayıştayı Başkanı İoanis Sarmas, ülkeyi ikinci tura götürecek geçici hükümetin başbakanı oldu.

Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, ikinci turda ipi göğüsleyerek ülke yönetiminde söz sahibi olmaya devam etmek istiyor.

"Seçim zaferinden dolayı tebrik edeceğim"

Diğer taraftan Türkiye'de seçim sonrası süreci de takip eden ve Ankara ile yeni bir başlangıç arayışında olan Miçotakis, katıldığı bir televizyon programında mesajlar verdi.

Miçotakis, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili konuşurken, "Kurumsal bir rolüm olmamasına rağmen, Sayın Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik edeceğim." dedi.

Miçotakis'in gözü Türkiye'yle ilişkilerde

Bunu bir görev olarak kabul ettiğini anlatan ve Erdoğan ile görüşmek istediğini söyleyen Miçotakis, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

Kendisini tebrik etmeyi ve deprem sonrası ilişkilerimizin düzelmesinin devam etmesi dileklerimi iletmeyi görev sayıyorum. Bir ülkenin politikasını kolayca değiştiremeyeceği konusunda bir yanılsama içinde de değilim.

"Erdoğan'la görüşme isteyeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek için fırsat kolladığını belli eden Yunan siyasetçi, şunları dile getirdi:

Yunan halkı bana tekrar güvenirse ve ülkeyi Litvanya'daki NATO Zirvesi'nde temsil edersem, Erdoğan'la bir görüşme isteyeceğim.



Her zaman tartışmak zorundayız, özellikle aynı fikirde olmadığımızda tabii ki. Ben bir toplantının olgunlaştığını bile düşünüyorum.

"Hareket edeceğimiz bağlamı Erdoğan'a sunmak bir fırsat olacak"

Kiryakos Miçotakis, Ege ve Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı konusunda Türkiye ile "temel farklılıklara" sahip olduklarını ifade etti.

Türkiye ile bir gündemin temellerini attıklarını kaydeden Miçotakis, "Bundan sonra hareket edeceğimiz bağlamı Sayın Erdoğan'a sunmak benim için bir fırsat olacak." diye ekledi.