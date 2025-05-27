İsrail Başbakanı Netanyahu: Kudüs'ün tamamı daima İsrail'e ait olacak

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu X hesabından, İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın altına kadar uzanan tünellerden bir video yayınladı.

"DAİMA BİZİM ELİMİZDE KALACAK"

Doğu Kudüs'ün Silvan beldesindeki tünelde çektiği videoda "Eski (Şehir) ve yeni Kudüs bizim elimizde ve daima bizim elimizde kalacak." iddiasında bulunan Netanyahu, Mescid-i Aksa'ya kadar uzanan ve arkeolojik kazı gerekçesiyle açılan tünellerde ortaya çıkan yapıların kendi atalarına ait olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, Doğu Kudüs'ün işgalinin İsraillilerce kutlandığı "Kudüs Günü"nde her yıl önemli kararlar aldıklarını dile getirerek işgal altındaki Doğu Kudüs çevresindeki yerleşimlere büyük kaynaklar aktardıklarını söyledi.

KUDÜS GÜNÜ'NDE PROVOKASYONLAR ARTTI

Doğu Kudüs'ün 1967'de İsrail tarafından işgalinin İbrani takvimine göre yıl dönümünde, fanatik İsrailliler her sene olduğu gibi bu yıl da provokatif bayrak yürüyüşü düzenledi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'de Filistinlilere saldırdı ve Müslümanlar aleyhine sloganlar attı.

Ayrıca, Filistinlilerin topraklarını gasbeden 2 binden fazla İsrailli, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.