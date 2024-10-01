İsrail Başbakanı Netanyahu’dan İran halkına tehdit İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkını yönetime karşı kışkırtarak "Rejiminiz sizi uçuruma yaklaştırıyor" dedi.

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AA

İsrail, Lübnan'ı bombalamaya ve sivilleri öldürmeye devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı açıklamada, İran halkını yönetimine karşı kışkırttı.

Netanyahu açıklamasında, “Rejiminiz sizi uçuruma yaklaştırıyor.” dedi ve “Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur.” tehdidinde bulundu.

"ARACILAR OLMADAN DOĞRUDAN SESLENMEK İSTİYORUM"

Netanyahu, İran halkına yönelik görüntülü mesajında, “Bu tarihi anda size, yani İran halkına, aracılar olmadan doğrudan seslenmek istiyorum. Ey asil Fars halkı, rejiminiz sizi her geçen an uçuruma daha da yaklaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in İran halkıyla bir dayanışma içinde olduğunu ileri süren Netanyahu, şöyle devam etti:

"İRAN ÖZGÜR OLDUĞUNDA..."

“İran nihayet özgür olduğunda, -ki o an insanların düşündüğünden çok daha erken gelecek-, her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak. İki ülkemiz, İsrail ve İran barış içinde olacak. O gün geldiğinde, rejimin beş kıtada kurduğu terör ağı iflas edecek ve parçalanacak.”

Netanyahu, “Orta Doğu’da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur. Halkımızı korumak, ülkemizi korumak için gitmeyeceğimiz yer yoktur.” tehdidinde de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)