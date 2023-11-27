İsrail Başbakanı Netanyahu'nun endişesi! "Kendisine darbe yapılması" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu belirtildi.

AA

Gazze'de bomba sesleri durmuyor..

Gece-gündüz demeden süren saldırılarda çocuk ve kadınlar başta olmak üzere savunmasız olan halk katlediliyor.

Bu süreçte hastanelere de bomba yağıyor. İsrail, hemen her gün Gazze'deki hastanelere saldırarak acı bilançoyu artırıyor.

Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail'de gözler ise Başbakan Netanyahu'ya çevrildi..

İsrail'de Netanyahu'ya baskı var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim saldırıları nedeniyle her geçen gün artan eleştirilere maruz kalıyor.

Hem İsrail içinden hem de dünya kamuoyundan, görevi bırakması için Netanyahu'ya baskılar artıyor.

Netanyahu kendisine darbe yapılmasından endişeli

İsrail'deki Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştü.

Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu'nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söyledi.

Son günlerde partisinde görevden alınmasının ardından ne yapılacağı konuşuluyor

İsrail siyasetinde Başbakan'a yöneltilen "Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi" yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud'da Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etti.

Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu'nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)