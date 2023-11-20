İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair, 7 Ekim nedeniyle ülkesindeki kurumları suçladı Yair Netanyahu, Hamas'ın saldırılarından silahlı kuvvetleri ve mahkemeleri sorumlu tuttu. Oğul Netanyahu'nun suçlaması, İsrail'de tepkilere neden oldu.

ensonhaber.com

İsrail kamuoyunda 7 Ekim saldırıları sonrası başlayan tartışmalar devam ediyor.

Hamas üyelerinin sızması sonrası gözler, güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığıyla ilgili iddialara çevrildi.

Güvenlik güçleri, saldırı öncesinde sınır hattında yeterli önlemi almamakla suçlanıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'ni (IDF), mahkemeleri ve medyayı eleştirdi.

İsrail Silahlı Kuvvetleri'ne suçlama

Jerusalem Post gazetesi, Yair'in, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Adalet Divanı'nın aldığı kararların İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze sınırındaki angajman kurallarında değişikliklere yol açtığını söyledi.

Yair, bu durumun Hamas'ın sınır çitlerine yaklaşmasına olanak sağladığını belirtti. Aynı isim, ardından, 7 Ekim'deki başarısızlıktan IDF'yi sorumlu tutan gönderiler paylaştı.

Paylaşımlardan birinde Yair Netanyahu, Gazze sınırındaki kadın gözcülerin Hamas'ın provokasyonları konusunda uyardığını, ancak üst düzey bir komutanın "taciz etmeye devam etmeleri halinde" onları yargılamakla tehdit ettiğini iddia etti.

İsrail'de tepkilere neden oldu

Daha sonraki gönderilerinde ise Gazze Şeridi'ne yakıt gönderilmesine baskı yapanın güvenlik birimleri olduğunu vurguladı.

Bu suçlamalar, Başbakan Netanyahu'nun görevden alınmasını dile getiren İsrail kamuoyunda tepkilere neden oldu.

"Kötü niyetli döneminiz bitti"

Ülkedeki bir yedek asker örgütü, "Gerçeklere bakmalısın. Kibir sana, suçluluk ise babana ait. Kötü niyetli etkinizin dönemi bitti." dedi.

'İsrail'den kaçtın' suçlaması

Yair Netanyahu, yedek askerler göreve çağrılırken İsrail dışında olmakla ve askerlikten kaçmakla suçlanıyor.

"Kaçtığınız ülkemizi korumak için hayatlarını tehlikeye atan kadın ve erkeklerin yanındayız." denilen açıklamada, "Babanızın hayal kırıklıklarını ve arzularını anlıyoruz." ifadesi kullanıldı.