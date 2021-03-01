İsrail basını: Cemal Kaşıkçı raporu, ABD - Türkiye yakınlaşmasını sağlayabilir

CIA'in raporunu analiz eden Haaretz, Washington-Ankara hattında ilişkilerin düzelebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde kamuoyuna açıklanmayan istihbarat servisi CIA'in Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu, geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Rapora göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS), 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili "yakalama ya da öldürme" talimatı verdi.

ABD basını, Trump'ın başkanlığı döneminde Selman'ın cinayetten kurtarıldığını belirtmiş, eski başkanın "Kongre'nin onu rahat bırakmasını sağladım. Onları durdurmayı başardım" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

"TÜRK İSTİHBARATI ORTAYA ÇIKARDI"

İsrail basınından Haaretz gazetesinde, CIA'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu analiz eden "Biden'ın MBS'ye mesajı: Washington'daki dokunulmazlığı sona erdi" başlıklı bir yazı yer aldı.

Yazıda, "Prens Selman'ın cinayetle doğrudan ve kişisel ilişkisi Türk istihbaratı tarafından yaklaşık iki yıl önce ortaya çıkarıldı. Veliaht Prens'e nihayetinde ne kadar ağır ceza verilebileceğini söylemek için henüz çok erken." denildi.

"ABD-TÜRKİYE YAKINLAŞMASI OLABİLİR"

Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun olası bir ABD-Türkiye yakınlaşmasını sağlayabileceği, Joe Biden yönetiminin de NATO üyesi olan Ankara ile ilişkilerini geliştirme hedefini koyduğu kaydedildi.

Biden'ın, ayrıca Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili istihbarat raporuna rağmen Suudi Arabistan'dan vazgeçmeyeceği, ancak Veliaht Prens Selman konusunda bu kadar istekli olmayabileceğine dikkat çekildi.

"ASIL SORU SELMAN'IN İTTİFAKIN PARÇASI OLUP OLMAYACAĞI"

Haaretz'in analizinde "Suudi Arabistan Orta Doğu'da ABD müttefiki olarak kalmalı ve büyük olasılıkla kalacaktır. Ancak raporun yayınlanmasından sonraki asıl soru, Veliaht Prens Selman'ın da bu ittifakın bir parçası olup olmayacağı." denildi.

"CIA YETKİLİLERİ, TÜRK YETKİLİLERİN SUNDUĞU SES KAYITLARINI DİNLEDİ"

Washington Post gazetesinin Ekim 2018'deki bir haberinde, CIA yetkililerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediği aktarılmıştı.

İsmi açıklanmayan CIA yetkililerine dayandırılan haberde, "CIA yetkilileri, Türk yetkililerin belirttiği ses kayıtlarını dinledi" denilmişti. CIA sözcüsü ise habere ilişkin yorum yapmaktan kaçınmıştı.