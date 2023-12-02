İsrail basını: Hamas mükemmel bir şekilde oyuna getirdi İsrail basını, Hamas'ın 7 Ekim öncesinde İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdiğini iddia etti.

AA & Ensonhaber

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.

Gazze Şeridinden İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş, silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

"İsrail mükemmel bir şekilde oyuna getirildi"

The Jerusalem Post gazetesinin ismini açıklamadığı bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberde İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ile Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın İsrail istihbaratının kendilerini takip ettiğini bildiği ve kendi aralarında mesaj aktarımı için gizli yöntemler kullandığı belirtildi.

İsrail ordusundan ekiplerin 2018'de Hamas'ın kalesi olan mekanlara dinleme cihazları yerleştirdiği aktarılan haberde İsrail'in dinleme yaptığını zannettiği sırada Hamas'ın bunları çoktan ortaya çıkarıp söktüğü kaydedildi.

Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN), iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın bunun farkına varmadığı aksi takdirde (7 Ekim'de) sınırı korumasız bırakmalarının mümkün olmadığı dile getirildi.

Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze sınırı yakınlarındaki yerleşim birimlerinden içeri girmek için hassas bir hazırlık yaparak İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdiği ifade edildi.