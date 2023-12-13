İsrail basını: Netanyahu, sorumluluğu yükleyecek birini arıyor Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun, 7 Ekim saldırılarının sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını yazdı. Suçu savuşturma konusunda uzman olduğu belirtilen İsrail Başbakanı için, "Bu yalan ve nankörlük yeter. Netanyahu gitmeli" denildi.

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde eleştiri oklarının hedefi oldu.

Netanyahu'nun öncülüğündeki savaş kabinesi, Gazze'de savaş suçlarına imza atarak kanlı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda, binlerce masum sivil öldürüldü.

İsrail basınından Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun sorumluluktan kaçtığını ve 7 Ekim olaylarında sorumluluğu yükleyecek birini aradığını belirtti.

Suçlayacak birini arıyor

"Kışkırtıcı Netanyahu geri döndü ve şimdi suçlayacak birini arıyor" başlıklı yazıda, Netanyahu'nun, 7 Ekim olaylarının sorumluluğundan kaçma çabası içinde olduğuna dikkat çekildi.

İsrail Başbakanı'nın, yaşananların suçunu eski başbakanlardan İzak Rabin'e yüklemeye çalıştığı ifade edildi.

Bilince yerleştirmeye çalışıyor

Netanyahu'nun yaşananlardan kendini sıyırma çabalarından şu ifadelerle bahsedildi:

Netanyahu, o ölümcül günde ters giden tek politikanın, İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1990'larda yapılan Oslo Anlaşmaları olduğu fikrini kolektif bilince yerleştirmeye çalışıyor.

Suçu savuşturma konusunda uzman

Yönetimde kaldığı yıllar boyunca, İsrail'in Filistin'den ayrılması hedefli bölgesel bir çözüme ulaşma çabalarının tümünü reddeden kişinin Netanyahu olduğu belirtildi.

Netanyahu'nun, suçu savuşturma konusunda uzman olduğu ve kamuoyu önünde temize çıkabilmek için olayların sorumluluğunu yüklenecek bir başkasını bulması gerektiğini kendisinin çok iyi bildiği ifade edildi.

İki devletli çözümün önüne geçti

Netanyahu'nun, Abraham Anlaşmaları ve Suudi Arabistan ile normalleşme hayali ile övünmekten utanmadığı ancak Oslo olmasaydı söz konusu anlaşmanın ve normalleşme adımlarının da mümkün olamayacağını bildiği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin iki ayrı oluşum olarak kalmasını sağlamaya çalıştığı, bununla da Filistin liderliğinin bölünmesine yol açarak iki devletli çözümü engellediği belirtildi.

"Bu yalan ve nankörlük yeter: Netanyahu gitmeli"

Netanyahu'nun 7 Ekim'in sorumluluğunu yüklenerek politikalarının bittiğini kabullenmiş şekilde utançla istifa etmesi gerekirken utanmadan diplomatik söylevlerini sürdürdüğü kaydedilen başyazıda, şu ifadelere yer verildi:

Bu yalan ve nankörlük yeter. İsrail ve Filistin toplumundaki bu kahır ve aşırılık artık yeter. Netanyahu'nun yapması gereken gitmesi.



İsrail de şiddet yolları üzerinden bizlerle savaşmayı seçenlere karşı, samimi diplomatik yolu benimsemeli ve demokrasi uğruna şiddetten nefret edenlere ulaşıp elini uzatmalı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)