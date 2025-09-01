İsrail basını: Netanyahu’nun Gazze ısrarının arkasında Trump baskısı var

İsrail'in Gazze'yi işgal etmeye yönelik eylemleri devam ederken İsrail basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

"TRUMP BASKISI NETANYAHU’NUN GAZZE POLİTİKASINDA ETKİLİ"

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ı yenmesi için Tel Aviv'e baskı yapıyor ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun "Gazze'yi işgal etme ya da İsrail'in dayattığı şartlarla Hamas'la anlaşmaya varma" konusunda diretmesinin temel sebeplerinden biri de bu.

Ayrıca habere göre Trump, İsrail'in neden Hamas'ı hızlıca yenilgiye uğratmadığını bir türlü anlayamıyor.

Haberde, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Gazze kentinin işgalinin aralık ayı sonuna kadar biteceğini savunduğu yer aldı.

ORDUDAN HAMAS’IN TESLİM OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK DEĞERLENDİRMESİ

Ancak İsrailli askeri yetkililer, Trump'ın Gazze'deki görüntüleri seyretmesi halinde İsrail'e verdiği desteğin değişebileceğini ve bu durumda Gazze kentinin işgali tamamlanmadan Trump'ın çatışmaları durdurabileceğini düşünüyor.

Yine habere göre, İsrail ordusu ise Gazze kentinin işgal edilmesinden sonra bile Hamas'ın teslim olma ve İsrail'in dayattığı şartlarda bir anlaşmaya varma ihtimalinin çok düşük olduğunu değerlendiriyor.

Netanyahu, 10 Ağustos'ta, kapsamlı bir anlaşma için "Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin silahtan arındırılması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi ve Gazze'de Hamas ve Filistin yönetimine bağlı olmayan bir sivil bir yönetim kurulması" şartlarını öne sürmüştü.