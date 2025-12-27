İsrail basını: Tel Aviv ile ABD, ateşkesin sonraki aşamasında anlaşamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına iki hafta içinde geçilmesini hedeflediği belirtildi.

İSRAİL: YENİDEN İNŞA İÇİN HAMAS DAĞITILMALI

Haberde, ABD'nin Gazze'nin yeniden inşasının silahsızlandırmayla eş zamanlı olarak ilerlemesini istediği, İsrail'in ise yeniden inşayla ilgili bir adım atılmadan önce "Hamas'ın dağıtılması ve Gazze'nin silahsızlandırılması konusunda ısrar ettiği" aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bina yıkımı ve arazi düzleştirme gibi eylemlerinin Filistinliler için planlanan yeni yerleşim bölgeleri için yapıldığı iddia edilen haberde, bunun ateşkesin sonraki aşamasının hazırlığı olduğu öne sürüldü.

Haberde, söz konusu bölgelerde hem İsrail ordusu hem de Hamas'ın bulunmayacağı savunuldu.

ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ SORU İŞARETLERİ DOĞURDU

ABD'nin Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının bölgenin yeniden inşasına hazırlık olarak yerinden edilen Filistinlilerin geçici konteyner evlerde barındırılmasını kapsadığı belirtilen haberde, kurulması beklenen uluslararası istikrar gücü ile ilgili soru işaretlerine de dikkati çekildi.

Haberde, İtalya ve Endonezya'nın Gazze'de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücüne asker göndermeyi kabul ettiği ve söz konusu istikrar gücünün Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) benzer bir yetkiyle faaliyet göstermesinin beklendiği kaydedildi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden imarı konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.