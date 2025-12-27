İsrail basınından dikkat çeken iddia: Türkiye Suriye’ye radar yerleştiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail’in Suriye’deki ısrarını sürdürmesi ve Türkiye’yi hedef alan tutumunun ardından, İsrail medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, Türkiye’nin Suriye topraklarına radar sistemleri konuşlandırmayı planladığı öne sürüldü.

SURİYE'DE TÜRK RADARLARI YERLEŞTİRİLECEK İDDİASI

Jeruselam Post’un haberine göre, İsrail Hava Kuvvetleri’nin hava sahasındaki hareket kabiliyetini ve İran’a yönelik saldırıları ciddi biçimde etkileyebileceği konuşuluyor.

Türk radarlarının Suriye’ye konuşlandırılması halinde İsrail Hava Kuvvetleri’nin Suriye hava sahasındaki “hareket özgürlüğü” ciddi biçimde kısıtlanacak.

Türk radarları sayesinde İsrail uçaklarının Suriye üzerindeki faaliyetlerini tespit edebilecek kapasiteye ulaşacak.

TÜRKİYE, SURİYE VE İRAN TEHDİTLERE KARŞI KORUNACAK

İsrail basını, Türkiye’nin yerleştireceği radarların sadece Suriye ile sınırlı kalmayacağı vurgusunu yaparak, İran’a yönelik tehlikeleri de bertaraf edebileceğini belirtti.

Suriye’de bulunan Türk askerlerinin varlığından rahatsız olan İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait bazı üsleri, özellikle de T-4 (Tiyas) Hava Üssü’nü hedef almıştı.

İsrail tarafı bu saldırıların gerekçesi olarak, Türkiye’nin bu üslerde kalıcı askeri varlık oluşturma ve İHA konuşlandırma ihtimalini göstermişti.

ANKARA–TEL AVİV HATTINDA YENİ GERİLİM İHTİMALİ

Gazeteye konuşan İsrailli askeri yetkililer ise Türkiye’nin Suriye’de bir askeri hava üssü kurmasının “potansiyel bir tehdit” olduğunu ve kurulursa İsrail’in Suriye operasyonlarındaki özgürlüğünün ihlal edilebileceğini belirtmişti.

İsrail basınında çıkan haberler İsrailli yetkilileri güvenlik konusunda endişelendirirken Ankara ve Tel Aviv arasında yeni bir gerilimin yaşanmasına yol açabileceği konuşuluyor.