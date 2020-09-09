İsrail basını: Türkiye Orta Doğu'nun 1 numaralı askeri gücü oluyor

İsrail basını: Türkiye Orta Doğu'nun 1 numaralı askeri gücü oluyor

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımları yazdı. Haberde özellikle sıvı yakıtlı roket motoru çalışmaları ve Bayraktar SİHA'larının başarıları vurgulandı.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki çalışmaları İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.

Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediğini yazdı.

İSRAİL BASINI TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ GELİŞİMİ YAZDI

Haberde Türkiye tarafından geliştirilen güdümlü silah teknolojilerine ve sıvı yakıtlı roket motoru çalışmalarına vurgu yapıldı. Bu yöntemle Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedeflediği söylendi.

Bölgede Türkiye'nin, stratejik öneme sahip Somali ve Katar gibi ülkelerde askeri üsler kurmasına da dikkat çekildi.

Haberde, Türkiye'nin batı ülkelerine ve Çin'e benzer minyatür, hipersonik ve yönlendirilmiş enerji silahları üreterek savunma kabiliyetini genişletmeyi hedeflediği belirtildi.

"TÜRKİYE, İNSANSIZ HAVA ARACI TEKNOLOJİSİNDE BİR DÜNYA MARKASI HALİNE GELDİ"

Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde bir dünya markası haline geldiğine de özellikle vurgu yapıldı.

Bayraktar SİHA'larının başarısı vurgulanırken, Irak, Suriye ve Libya'da SİHA'ların etkili bir biçimde kullanılmasına da dikkat çekildi.