İsrail basınında dikkat çeken manşet: Erdoğan’ın ordusu Gazze’de

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından Gazze’de yeniden imar çalışmaları hız kazandı.

Türkiye’nin de sürece aktif biçimde destek vermesi dikkat çekerken, bölgede Türk bayrağı taşıyan iş makinelerinin görüntüleri İsrail basınında rahatsızlık yarattı.

İSRAİL BASININDA "TÜRK BAYRAĞI" RAHATSIZLIĞI

İsrail basınında yer alan haberlerde, bu görüntülerin Türkiye'nin Gazze'nin yeniden yapılanma sürecine fiilen dahil olduğunun ve bölgesel etkinliğini artırdığının ilk işareti olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE GAZZE’DE İLK AVANTAJINI ELDE ETTİ

Gazze'de Türk bayrağı taşıyan iş makinelerinin aktif biçimde çalıştığını yazan Maariv gazetesi, Türkiye'nin hem diplomatik hem de ekonomik anlamda sürece ilk avantajını sağladığını belirtti.

Haberde, sahada hızlı hareket eden Ankara'nın bu şekilde bölgesel etkinliğini ve diplomatik gücünü tüm dünyaya gösterdiği ifade edildi.

"TÜRKİYE SÜREÇTE AKTİF BİR ŞEKİLDE YER ALIYOR"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye yer verilen haberde, ateşkes anlaşmasıyla ilgili süreçte Türkiye'nin aktif biçimde yer aldığını doğruladı. Haberde, Türkiye'nin sahadaki aktif varlığının diplomatik ile ekonomik kazanımlarını garantiye aldığını gösterdiği belirtildi.

Maariv gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı, "İsrail ateşkesten sonra yeniden savaş başlatırsa ağır bedel ödeyecek" açıklamasına da haberde yer verdi. Bu açıklamanın, Türkiye'nin İsrail'e karşı izlediği kararlı ve caydırıcı politikanın bir göstergesi olduğu vurgulandı.

"ERDOĞAN'IN ORDUSU ZATEN GAZZE'DE"

İsrail basınından JDN ise, Türkiye'nin sürece katılımına sert tepki gösteren İsrailli Bakan Orit Strook'un sözlerine yeniden yer verdi.

"Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de" başlıklı haberde Strook'un, "Türkiye'yi Suriye'den uzak tutmaya çalışıyoruz ama onları Gazze'ye ana kapıdan alıyoruz. Tek bir Türk'ü dahi Gazze'de görmek istemiyorum. İster traktörle ister jipte. Hiçbir şekilde görmek istemiyorum" dediği hatırlatıldı.

“TÜRK ASKERİNİN GAZZE’DE OLMASI ENDİŞE VERİCİ”

İsrail basınında geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Gazze'deki artan rolünü ve bölgesel etkisini gözler önüne seren bir analiz yayımlanmıştı.

Analizde uzmanlar "Mümkünse Türk askeri katılımını minimize etmek iyi olur. Ceset aramada büyük sorun görmüyorum, ancak ateşkesin uyumunu değerlendirmede sorun olabilir. Türk kuvvetlerinin orada olması endişe verici. En büyük risk şu, İsrail kazara vurursa ne olur? Tüm uluslararası güç için geçerli, ancak Türkiye-İsrail gerilimi ve Erdoğan'ın sert tutumuyla daha sorunlu" değerlendirmesinde bulunmuştu.