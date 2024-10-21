İsrail basınından dikkat çeken iddia: Yönetim, İran'a büyük bir saldırıya hazırlanıyor

AA

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor...

Bu kapsamda, İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı İsrailli yetkiliden naklettiği haberi ise dikkat çekti.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin, 1 Ekim'deki füze saldırısına karşılık İran'a büyük bir saldırıya hazırlandığı öne sürüldü.

YOAV GALLANT'A SALDIRI İÇİN YETKİ VERİLEBİLİR

Hazırlıkların, İran'dan gelmesi muhtemel cevaba göre savunma sistemlerinin tahkimini de içerdiği bildirildi.

İsrail'de bu akşam toplanacak güvenlik kabinesinde büyük olasılıkla Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a bu saldırının ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin karar alma yetkisi verileceği açıklandı.

Öte yandan İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.