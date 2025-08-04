İsrail basınından Netanyahu iddiası: Gazze’de yeni saldırıya zemin hazırlıyor

İsrail basınından dikkat çeken iddia...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs’ta uygulamaya başladığı "Gideon'un Savaş Arabaları" saldırısının hedeflerine ulaşamadığı belirtildi.

İsrail’deki Yediot Ahronot gazetesinin haberinde yer alan bilgilerde, rehinelerin geri alınamaması ve Hamas'ın tasfiye edilememesi nedeniyle bu saldırıların başarısız olduğu kaydedildi.

"NETANYAHU YARDIMLARA İZİN VEREREK GAZZE'DE YENİ SALDIRIYA ZEMİN HAZIRLIYOR"

Haberde, neredeyse dört aydır süren saldırıların ardından ordu içinde ve siyasi düzeyde derin görüş ayrılıklarının yaşandığı, Netanyahu’nun ise insani yardım hamlesini Gazze kenti ve el-Mevasi bölgesine yönelik yeni saldırıları meşrulaştırmak için kullanmak istediği belirtildi.

İsrail ordusunun bazı birlikleri Gazze’den geri çekilirken, hükümetin insani yardımlara izin verme kararına ordu içinde itirazlar olduğu, askeri kaynakların bu durumun askeri baskıyı azaltabileceğini belirttiği bildirildi.

SON 8 GÜNDE SADECE 674 YARDIM TIRININ GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİĞİ BELİRTİLDİ

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana yardım geçişlerini tamamen engellediği ve Gazze’ye yönelik ablukayı daha da sertleştirdiği hatırlatılırken, Gazze'deki hükümet yetkilileri, son sekiz günde sadece 674 yardım tırının girişine izin verildiğini ve bunun bölgenin günlük minimum ihtiyacının yalnızca yüzde 14’ünü karşıladığını açıkladı.

İsrail hükümetinde Gazze’den çekilme ve savaşın sonlandırılması konularında görüş ayrılıkları derinleşirken, muhalefet ve rehinelerin aileleri Netanyahu’yu kasıtlı olarak anlaşmaları engellemekle suçluyor.

Hamas ise tüm esirlerin serbest bırakılmasına hazır olduğunu ancak bunun, saldırıların sona erdirilmesi ve Gazze’den tamamen çekilme şartlarına bağlı olduğunu vurguluyor.