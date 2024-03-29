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İsrail, Batı Şeria'da son 30 yılın en büyük toprak gasbını yapıyor

İsrail, Batı Şeria'da son 30 yılın en büyük toprak gasbını yapıyor İsrail, işgal ettiği Batı Şeria'da da yasa dışı Yahudi işgal yerleşimlerini genişletiyor, Filistinlilerin topraklarını gasbediyor.