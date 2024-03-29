İsrail'in, 2023 yılında Batı Şeria'da 50 bin dönümden fazla alana el koyduğu açıklandı.
Filistin Merkezi İstatistik Kurumu'nun hazırladığı rapora göre; İsrail'in 2023 yılında Batı Şeria'da el koyduğu Filistin toprakları, bir önceki yıla göre 2 kat arttı.
Raporda, İsrail'in bütün Filistin topraklarına el koyma politikasını sistematik olarak sürdürdüğü vurgulandı.
İsrail'in toprak gasbı politikası hızlandı
Ayrıca Batı Şeria'da, her 100 Filistinliye karşılık 23 İsrailli işgalci bulunduğu aktarıldı.
İsrail 2022 yılında da Batı Şeria'da 26 bin dönüm toprağı gasbetmişti.
İsrail'in toprak gasbı politikası, 2024 yılında da hızlanarak devam ediyor.
Filistinlilerden kopardıkları toprakları devlet arazisi ilan ettiler
Geçen hafta İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'ya ait 8 bin dönüm toprağı "devlet arazisi" ilan ettiklerini açıkladı.
Batı Şeria'da son 30 yılın en büyük toprak gasbının, yasa dışı yerleşim yerlerinin inşası için kullanılabileceği ifade edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin İsrailli işgalci yaşıyor.
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