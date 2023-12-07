İsrail: BM'de Guterres dönemi dünya barışına tehdit Dışişleri Bakanı Cohen, ateşkes çağrısının Hamas'a destek anlamına geldiğini iddia etti. İsraill bakan, Gazze'de 99. maddeyi hayata geçirme teklifine karşı çıktı.

AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tavrı, İsrail'de rahatsızlığa neden oldu.

Guterres, İsrail ordusunun Gazze'de yol açtığı felaketin önüne geçilmesi için olağanüstü yetkisini ilk kez kullandı.

99. madde hatırlatması

BM yetkilisi, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatan bir mektup gönderdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, gelişme sonrasında Guterres'i hedef alan ifadelere imza attı.

Cohen, Guterres'in, görev döneminin "dünya barışı için tehdit" olduğunu savunarak ateşkes çağrısının Hamas'a destek anlamına geldiğini ileri sürdü.

İsrail: Guterres'in dönemi dünya barışı için tehdittir

Cohen, X sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı paylaşımda şöyle dedi:

Guterres'in dönemi dünya barışı için tehdittir. Gazze Şeridi'nde 99. maddeyi hayata geçirme teklifi terör örgütü Hamas'a desteği içeriyor.

İsrail Dışişleri Bakanı, dünya barışını destekleyen herkesin "Gazze'yi Hamas'tan kurtarmayı desteklemesi" gerektiğini savundu.

Korkunç insani acılara neden oldu

Mektupta Genel Sekreter Guterres, BM Şartı’ndaki 99. maddeye atıfta bulunarak "8 haftadan fazladır süren İsrail-Hamas düşmanlığının korkunç insani acılara” neden olduğunu belirtmişti.

Guterres, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını, aynı zamanda sağlık sisteminin de çöktüğünü vurgulamıştı.

Guterres: İsrail sürekli bombalıyor

Gazze’deki mevcut durumun kayda değer şekilde insani operasyonların yapılmasını imkansız kıldığının altını çizen Guterres, Gazze’nin İsrail ordusunun sürekli bombardımanı altında olduğunu aktarmıştı.

Guterres, Gazze halkının hayatta kalmak için sığınacak yeri olmadığını, zaruri gereksinimlerini karşılayamadığını, bölgeye sınırlı insani yardımların ulaştırılmasının imkansız hale geldiğini ve bu nedenle kamu düzeninin çok yakında tamamen çökmesini beklediğini vurgulayarak şöyle demişti:

Salgın hastalıklar ve komşu ülkelere kitlesel göçler için baskının artması ile durum daha da kötüleşebilir.

"Güvenlik Konseyi üyelerini baskı yapmaya çağırıyorum"

Uluslararası toplumun Gazze'de şiddetin daha da artmasını önleme ve krizin sonlanması için yetkisini kullanma sorumluluğu olduğuna işaret eden Guterres, şu ifadeleri paylaşmıştı:

Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil.

Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesi, BM Genel Sekreteri'ne uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit ettiğini düşündüğü herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi üyelerinin dikkatine getirme yetkisi veriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)