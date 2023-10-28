İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik 7 Ekim’de başladığı saldırılarında orantısız güç kullanıyor.
Gazze Şeridi'ne gece gündüz bombardıman sürüyor.
İsrail havadan ve karadan saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor.
Saldırılarda yaklaşık 8 bin vatandaş hayatını kaybetti.
Topçu atışları görüntülendi
İsrail, Gazze’de okul, hastane, sivil yerleşim yerlerini hedef alırken Gazze’nin kuzeyini yoğun obüs atışlarıyla vuruyor.
Gece saatlerinde Gazze’ye yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusunun sabah saatlerinde sürdürdüğü Gazze’ye yönelik yoğun topçu atışları görüntülendi.
Sınır hattına konuşlu obüslerin Gazze’ye bombardımanı anbean kameralara yansıdı.
İsrail obüsleri vuruyor
Sınır hattına konuşlu obüslerin yoğun bombardımanı aralıksız devam ederken Gazze’nin Beyt Hanun bölgesi Sderot’ta konuşlu İsrail obüsleri tarafından aralıksız vuruluyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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