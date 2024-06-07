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İsrail bu defa BM'ye ait bir okulu vurdu

İsrail bu defa BM'ye ait bir okulu vurdu İsrail, Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına ait okulu vurması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.